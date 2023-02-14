Самолеты и ракеты для Украины: чем новое западное оружие поможет ВСУ на поле боя

Украина по итогам саммита "Рамштайн" 14 февраля может получить от западных союзников согласие на поставку штурмовых самолетов и ракет малого и среднего радиуса.

Какие преимущества имеет новое западное оружие и как оно изменит ситуацию на поле боя, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Самолеты F-16

Эксперт напомнил, что лицензию на самолеты F-16 имеют Соединенные Штаты:

"Американцы сразу сказали, что нет возражений, чтобы те страны, которые имеют на вооружении F-16, передавали их Украине. Эти самолеты сейчас есть на вооружении 24 стран мира, в том числе стран НАТО, находится более 3 тысяч. Поставить нам несколько сотен этих истребителей — не является большой проблемой".

По его словам, многофункциональный истребитель F-16 может использоваться как штурмовик, бомбардировщик, средство противовоздушной обороны.

"Он превосходит все российские самолеты вместе взятые, даже новейшие, не потому, что он быстрей летает или лучше маневрирует, а потому, что в нем стоит наиболее современная аппаратура, и он может на наибольшей дальности найти врага – самолеты Российской Федерации. Это не Вторая мировая война, где в воздушном бою нужно расстреливать из пулемета самолет врага. В F-16 есть радиолокационная станция, она находит самолет врага на большем расстоянии, чем это может сделать Миг-29 или Су-35. Затем запустить в него ракету и уничтожить – от нее уклониться нельзя", – объяснил Гетьман.

Как отметил эксперт, один F-16 может бороться с большим количеством российских МиГ-29 и Су-35.

"Также он может использоваться как штурмовик при поддержке наступательных действий наших бронированных группировок. Также он может помогать сбивать "Шахеды", крылатые ракеты, атаковать наводные суда – корабли РФ", — добавил он.

Ракеты малой и средней дальности

Алексей Гетьман рассказал также, что Украина хочет получить от партнеров ракеты малой и средней дальности – "все, что летает до 500 км".

"Нам нужны эти ракеты, чтобы уничтожать прифронтовые аэродромы врага, с которых поднимаются их стратегические бомбардировщики и атакуют наши города ракетами Х-101 и Х-555; чтобы уничтожать корабли, с которых запускаются "Калибры"; чтобы атаковать комплексы С-300, С-400 и "Искандер" на территории Брянской области, Беларуси – неважно, где находятся", — объяснил он.

По словам военного эксперта, у Украины должна быть "длинная рука", чтобы уничтожать российские ракеты на месте их запуска.

"Плюс мы сможем уничтожать их логистические центры, склады снабжения, горючего и самое главное – штабы, из которых осуществляется руководство войск на линии фронта. Когда мы смогли стрелять на 70 км, они передвинули свои штабы. Мы убили уже около 20 генералов РФ, они это понимают и держат штабы за 100 км. Когда у нас будут ракеты, стреляющие на 300-500 км, они на такое же расстояние отодвинут штабы. Их штабное управление будет находиться уже на территории РФ. Оперативно управлять войсками на расстоянии 300-400 км просто невозможно. Тогда войска, с которыми мы ведем мощные бои, останутся без оперативного управления, будут дезорганизованы. Нам будет проще их уничтожить", — рассказал Гетьман.

Напомним, предыдущий саммит в формате "Рамштайн" с участием около пятидесяти стран прошел 20 января. На встрече было принято решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, включающего средства ПВО и ракеты к ним, БТРы, БМП, внедорожники, вертолеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды и танки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на новом заседании в формате "Рамштайн" будет "много интересных вещей" для Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что 14 февраля западные союзники будут обсуждать предоставление Украине оружия, которое позволит ей перехватить инициативу в войне с Россией. В частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

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