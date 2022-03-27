"Самолеты летят из Крыма как на работу": мэр Мариуполя рассказал, каким вооружением РФ обстреливает город

Авиация обстреливает город уже три недели.

Российская армия с пятого-шестого дня войны вела непрерывный огонь по Мариуполю из "Градов", артиллерии, систем "Буратино", а затем привлекла авиацию и корабли.

Об этом в интервью рассказал мэр города Вадим Бойченко.

По словам городского главы, сначала несколько самолетов обстреливали мирные кварталы, а когда это не сработало, с Азовского моря и Белосарайской косы бить по городу начали российские корабли.

Уже три недели мирный Мариупль обстреливает авиация российской армии. “Самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса. Они не имели задачи проводить "освободительную операцию". В городе проживало 50% этнических россиян. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобожать. Задача была – стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид. Иначе происходящее назвать нельзя. Это военное преступление Путина, совершаемое вооруженными силами РФ вместе со всеми генералами. Путина и всю российскую армию ждет военный трибунал”, – подчеркнул Бойченко.

Мэр отметил, что оккупанты стреляют по Мариуполю запретным оружием. Система "Буратино" сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152 гаубица – это запретное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома", – рассказал глава города.

Как сообщалось, город Мариуполь находится в кольце российских оккупантов, но над ним развевается украинский флаг. По словам мэра города, армия страны-агрессора России уже с пятых суток войны взяла город в окружение, но он до сих пор под контролем Вооруженных сил Украины.

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