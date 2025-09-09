Самолеты РФ ошибочно сбросили 5 авиабомб на свои и оккупированные территории Украины

Российская авиабомба ФАБ-500 / © ГСЧС Украины в Telegram

В августе и в начале сентября российские самолеты ошибочно сбросили пять авиабомб ФАБ-500 на собственные и оккупированные украинские территории. В частности, под ударом оказалась оккупированная Макеевка Донецкой области.

Об этом сообщил российский телеграм-канал ASTRA.

По информации паблика, 27 августа в Макеевке нашли сразу три российских ФАБ-500, которые «нештатно сошли» с вражеских самолетов.

30 августа ФАБ нашли в поселке Полевой в Новооскольском районе Белгородской области России.

Еще одна российская авиабомба 1 сентября упала на белгородский хутор Александровка в Шебекинском округе.

Во всех случаях бомбы не взорвались и пострадавших нет.

Телеграм-канал заявляет, что с начала 2025 года на российских и оккупированных украинских территориях с вражеских самолетов упали не менее 111 авиабомб и три ракеты. В прошлом году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.

Почему россияне случайно сбрасывают свои авиабомбы?

Отмечается, что для противодействия украинской противовоздушной обороне российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). После этого на ФАБах появились крылья и спутниковое наведение, что позволяет запускать бомбы прямо с территории России.

«Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители, говорят, что причины в атаках ВСУ», — сообщили в ASTRA.

К слову, в ночь на 9 сентября российские захватчики атаковали Запорожскую область ударными дронами. Из-за вражеских ударов в Запорожье вспыхнул пожар и пострадала женщина.

Всего в течение ночи оккупанты запустили по Украине 84 беспилотника, а силы ПВО уничтожили 60 из них. Зафиксированы попадания 23 дронов на 10 локациях.