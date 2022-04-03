Самолеты, вертолет и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Самолеты, вертолет и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Ударная авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по вражеским колоннам, логистическим центрам и скоплениям живой силы оккупантов.

Украинским военным за прошлые сутки удалось ликвидировать восемь вражеских воздушных целей.

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Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Вчера, 2 апреля, удалось уничтожить два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34), вертолет, БпЛА (ОТР) и четыре крылатые ракеты.

Кроме этого, ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплениям вражеских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины сбили новенький российский вертолет. Отныне воздушное судно после ремонта может служить украинской армии.

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