Самолеты, вертолет и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили восемь воздушных целей оккупантов

Ударная авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по вражеским колоннам, логистическим центрам и скоплениям живой силы оккупантов.
Украинским военным за прошлые сутки удалось ликвидировать восемь вражеских воздушных целей.
Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
Вчера, 2 апреля, удалось уничтожить два самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34), вертолет, БпЛА (ОТР) и четыре крылатые ракеты.
Кроме этого, ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплениям вражеских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
Напомним, бойцы Сил обороны Украины сбили новенький российский вертолет. Отныне воздушное судно после ремонта может служить украинской армии.
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