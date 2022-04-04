Самолеты, вертолет и воздушный пункт управления: ВСУ сбили 6 воздушных целей врага

Украинские зенитные ракетные войска уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета и поразили воздушный пункт управления.

За прошедшие сутки, 3 апреля, Воздушные Силы Украины поразили шесть целей оккупантов, в том числе Ил-22 — воздушный пункт управления.

Об этом говорится в сводке Командования Воздушных Сил ВСУ.

Украинские зенитные ракетные войска уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина. Российские пилоты пригласили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

"Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также проводят прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", — говорится в сообщении.

Напомним, что на востоке Украины украинские защитники уничтожили почти полсотни военных машин и два самолета оккупантов.

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