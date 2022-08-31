Самоликвидация оккупантов: в Херсоне ФСБ устроила стрельбу с военными РФ, есть погибшие

Во время стрельбы самоликвидировались два работника ФСБ и один военный РФ.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой якобы на документ Следственного комитета РФ.

По данным журналистов, российские оккупанты отдыхали в одном из кафе захваченного Херсона. Там они распивали алкоголь. Тогда один из работников ФСБ якобы сделал замечание военным, что они нетрезвы с оружием. Из-за этого произошла перестрелка во время которой погибли два работника ФСБ и один военный.

Двое россиян выжили, их госпитализировали в Севастополь. Журналисты нашли также в Сети некрологи, которые сообщали о ликвидированных оккупантов. У них россияне придумали басни о том, что оккупанты не погибли во время обычной пьяной перестрелки, а "смело прикрыли своих во время боев с ВСУ".

Напомним, Данилов заявил, что ФСБ готовит массовые теракты в России.

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