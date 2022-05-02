Самому молодому - 19: кладбище в РФ начало стремительно заполняться могилами армейцев, которых Путин отправил воевать в Украину

Самому молодому - 19: кладбище в РФ начало стремительно заполняться могилами армейцев, которых Путин отправил воевать в Украину

В России начали массово появившиеся могилы военных, умерших после 24 февраля, когда Путин начал полномасштабную войну в Украине.

На одном из кладбищ российского Краснодара появилось не менее 26 могил военнослужащих РФ, похороненных в феврале-апреле 2022 года, то есть после полномасштабного вторжения на территорию Украины. Самому молодому из них 19 лет.

Об этом сообщают росСМИ.

На кладбище был обнаружен участок для военнослужащих, где размещены 3,5 ряда могил. В общей сложности около 55 захоронений. В первом и втором ряду — могилы умерших в 2021 году. Далее – тех, кто умер в 2022 году.

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Особое внимание привлекли родившиеся в 1970–2000 годы — их могил насчитали 11. На большинстве из них висят портреты людей в военной форме или с оружием.

Могилы усыпаны еще свежими цветами, венками от Министерства обороны России. Над тремя могилами (возраст умерших – 37, 31 и 23 года) развеваются флаги ВДВ и ВМФ.

Как отмечается, на траурных лентах венков на этих могилах, в частности, написано "Донбасс", "От администрации Прикубанского округа". Также было обнаружено много венков с пятиконечной звездой.

Сотрудник кладбища рассказал, что на специально выделенном участке для военнослужащих в последнее время хоронят тех, кого привезли "из Донбасса". Последнего из них, еще совсем молодого, с "почестями" похоронили утром 30 апреля.

Напомним, потери российских оккупантов в живой силе в Украине приближаются к 24 тысячам человек.

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