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Самопровозглашенная "власть" Запорожья заявила, что область "должна войти в состав России"

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Самопровозглашенная "власть" Запорожья заявила, что область "должна войти в состав России"

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Самопровозглашенная "власть" части оккупированной Запорожской области заявила, что после "освобождения" областного центра регион должен "войти в состав России".

Колоборанты утверждают, что якобы "большинство местных жителей соглашаются на такой сценарий".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Член самопровозглашенного "совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов заявил, что якобы "будущее Запорожье в составе государства-оккупанта". Он также помечтал о том, что якобы должна быть создана "Запорожская народная республика", для этого нужно оккупирувать всю Запорожскую область, после чего этот регион должен войти в состав РФ.

Рогов издал бред, что якобы Запорожье всегда было частью РФ, а местные жители "россияне по ментальности".

Напомним, защитники готовятся к новым наступательным действиям со стороны рашистов в Запорожье. Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов — больше всего сейчас стреляют по Орехово, Гуляйполю и ближайших к ним селах.

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