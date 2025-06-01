Самостоятельный результат Украины: Зеленский об операции "Паутина" в РФ

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка о результатах операции «Паутина» по военным аэродромам в РФ.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной нашей операции. Наиболее дальнобойна наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины», — говорит Зеленский.

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Президент поручил Службе безопасности проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

«Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить», — подытожил он.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

В результате удара было поражено 34% носителей крылатых ракет.

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