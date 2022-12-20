Самоубийства, огонь по своим, низкий уровень подготовки: российские эксперты рассказали о состоянии их армии

За все время полномасштабной войны России против Украины оккупанты умирали не только в боях с украинскими защитниками, но и от так называемого friendly fire ("огонь по своим"), нарушения правил безопасности и из-за низкого уровня подготовки и обращения с оружием, а также самоубийств.

Об этом сообщают российские военные эксперты, а также эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), передает "РБК-Украина".

О потерях от friendly fire несут все рода войск российской армии, о чем сообщали эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Британии.

Более того, часть потерь армия РФ несет и вне зоны боевых действий. Минобороны страны-агрессорки скрывает данные по таким потерям. Ведомство перестало публиковать статистику об умерших из-за болезней, убийств, самоубийств, аварий, несчастных случаев, в том числе на учениях, боевых потерях.

По словам военного эксперта Яна Матвеева, чаще всего такие случаи связаны с огнем артиллерии по своим и неточным атакам с воздуха, потому что их трудно корректировать в реальном времени.

Военные эксперты, опрошенные СМИ, говорят, что невозможно оценить долю потерь от рук сослуживцев, но некоторые уверены, что она превышает общемировую условную норму и растет по сравнению с долей таких потерь в первые месяцы войны.

На увеличение таких потерь в последние месяцы влияет низкое качество управления войсками и связи между передовыми подразделениями и тылом, а также низкая обеспеченность российской армии разведывательными дронами.

Интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях и основанное российскими корреспондентами в 2020 году, "Важные истории" также изучило приговоры военным за убийство сослуживцев в 2022 году. Эти случаи показывают, как небрежность командования, низкое качество военной подготовки истощают войска еще до отправки на фронт.

Так, одной из распространенных статей является нарушение правил обращения с оружием, что привело к неосторожности смерти человека. В приговорах повторяется почти одинаковый сюжет: военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца.

Убийства в армии также происходят из-за пьянства. На количество таких потерь также оказывает влияние низкий уровень компетенций командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки и дисциплины военных.

Группа независимых блоггеров российского происхождения Conflict Intelligence Team отмечает, что в российских войсках нет сержантов, которые следили за дисциплиной и помогали в разрешении конфликтов.

Кроме того, военных часто судят на нарушение правил управления или эксплуатации боевых машин, халатность начальников, которые должны следить за исправностью боевых машин в части.

Сообщается, что оккупанты также убивают друг друга из-за бытовых конфликтов, потому что "сдают нервы", "было много задач от командира и он сорвался", "хотел снять напряжение и другого выхода не нашел".

В приговорах русским военным фигурируют и самоубийства.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне свои основные усилия будут сосредоточивать на установлении полного контроля над Донетчиной и Луганщиной.

Также напомним, что 74% россиян высказались за продолжение войны РФ против Украины.

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