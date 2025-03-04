"Самоубийственные миссии" россиян на Херсонщине: почему оккупанты упорно штурмуют правый берег Днепра

По словам главы ОВА Херсонской области, российская армия пытается создать плацдарм на правом берегу Днепра до начала мирных переговоров, чтобы подтвердить свои претензии на всю область.

Российские оккупационные войска постоянно пытаются форсировать Днепр и захватить плацдарм на правом берегу в пределах Херсонской области. Они пытаются оккупировать хотя бы клочок территории ценой огромных человеческих потерь, чтобы получить "козырь" для будущих мирных переговоров.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью The Guardian.

По словам Прокудина, россияне пытались пересечь Днепр в четырех местах, чтобы оправдать свои претензии на всю область, которую Кремль уже "включил" в состав своей империи.

"Каждый день они пытаются пересечь [Днепр – ред.]. Мы слышали от нашей разведки, что российский заместитель командующего сказал войскам в этом районе, что они должны любой ценой форсировать реку, хотя не все солдаты готовы это сделать", — сказал Прокудин во время рабочего визита в Великобританию.

По его мнению, российским солдатам поставили задачу "сделать западный берег Днепра частью переговоров", захватив хотя бы одно село. Впрочем, оккупантам до сих пор это не удалось, даже ценой больших потерь.

"Россияне полностью понимают, что это суицидальная миссия", – подчеркнул Прокудин.

Он считает, что Россия пытается "поставить галочку", чтобы показать свое присутствие на правом берегу и предъявить претензии на весь регион. И попытки врага продвинуться в Херсонской области значительно активизировались, когда перспектива мирных переговоров приблизилась.

Российские наступательные действия в Херсонской области происходят в нескольких местах:

болотные острова в устье Днепра, в нестабильной серой зоне;

автомобильный и железнодорожный мосты к востоку от Херсона;

в районе сел Львове и Змиевка, последнее из которых неподалеку от разрушенной Новокаховской дамбы.

По мнению Прокудина, самый вероятный сценарий окончания войны – замораживание конфликта по линии фронта. Но опасность такого сценария для Украины будет в том, что это даст России "время перегруппироваться и пополнить запасы боеприпасов".

Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. По данным DeepState, враг продвинулся в Донецкой области.

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