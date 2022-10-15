Самусь назвал главную цель наступления оккупантов на Бахмут: хоть где-то они могут атаковать

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что настоящая цель наступления оккупантов на Бахмутском направлении является обычный пиар владельца ЧИК "Вагнера" Пригожина.

Об этом военный эксперт Михаил Самусь рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Когда мы говорим о Бахмуте, какая может быть оперативная или тактическая цель россиян, потому что они его штурмуют постоянно. На самом деле, ни одной. То есть, если мы представим, что Бахмут сейчас россияне берут, это никоим образом не изменит ни тактического, ни оперативного положения". украинских войск ", – сказал он.

Самусь прокомментировал информацию, которую раньше озвучивали другие эксперты, что оккупанты наступают на Бахмут, потому что там есть водозабор. Он не исключает такую версию, однако больше склоняется к пиару Прихожина. Также Самусь считает, что это не стратегическая задача для российских войск — взять город.

"Возможна эта цель присутствует (подать воду в оккупированную часть Донецкой области – ред.), но тратить столько особого состава. У меня такое впечатление, что этот участок фронта был передан ЧПК "Вагнер" Пригожина, чтобы он демонстрировал, что только на этом участке "Кто-то может наступать. Пригожин сказал, что украинцы там очень эффективно обороняются, не нужно нам рассказывать, что они убегают. То есть, он пытается там пиариться максимально. Какие там цели? Возможно, подача воды действительно один из аспектов, который важен с этой точки" зрения, но Донецк все равно будет деоккупироваться украинской армией. Поэтому я не думаю, что это стратегическая задача для российских войск", — отметил он.

Какая ситуация в Донецкой области

Президент Украины в видеообращении сообщил, что самая тяжелая ситуация – на Донетчине и Луганщине. В частности, на Бахмутском направлении. Однако ситуация под контролем. ВСУ держат крепко позиции.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что военные РФ концентрируют основной удар в районе Бахмута, однако ВСУ отражают яростные атаки оккупантов, в том числе на Иванград Донецкой области. кроме того, сложные бои продолжаются в Авдеевском направлении, где украинские подразделения держат оборону. В частности, российские войска пытаются строить укрепления в районе Сватового и Кременной в Луганской области.

По данным Генерального штаба, Россия не оставляет попыток захватить всю Донецкую область. Оккупанты также сосредоточили усилия на содержании временно захваченных территорий.