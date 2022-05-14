Самые главные и ожесточенные боевые действия сосредоточены в Луганской области – МВД

На сегодняшний день ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в частности в районе Сиверского Донца. Там российские войска безуспешно пытаются взять в окружение украинских военных.

В то же время вполне реально, что в ближайшее время ВСУ смогут выйти в госграницу на северо-востоке Харьковской области.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Сейчас ключевые боевые действия сосредоточены в Луганской области, в районе Сиверского Донца. И мы понимаем, что там россияне пытаются делать оцепление украинских войск. Им ничего не удается, но там сейчас сосредоточены самые главные и ожесточенные бои", — рассказал советник министра.

Он также прокомментировал данные Генштаба ВСУ о том, что на севере Харьковской области оккупанты организованно отступают.

"С таким аккуратным оптимизмом можно говорить о том, что вполне реально, что в ближайшее время мы сможем выйти в госграницу Украины на северо-востоке Харьковской области", – сказал Денисенко.

Он также выразил мнение, что сегодня есть два ключевых направления, на которых российские войска будут концентрироваться в битве за Донбасс.

"Первый – это Сиверский Донец и эта агломерация на самом деле Лисичанск-Северодонецк-Рубежное. И это, безусловно, Изюмское направление, это направление на Славянск и Краматорск, – сказал советник главы МВД.

Денисенко также убежден, что на юге Харьковской области, именно на Изюмском направлении, будут проходить одни из ключевых сражений всей войны.

Напомним, как оценили американские аналитики, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, самой горячей точкой в области остается Изюмское направление, но ВСУ там перешли в контрнаступление. Оккупанты кое-где отступают.

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