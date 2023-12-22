Самые горячие направления на фронте: военный эксперт назвал пять точек

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал пять самых горячих мест на фронте.

О них Гетьман рассказал в эфире "1+1" в пятницу, 22 декабря.

"Повсюду они (российские захватчики – ред.) не могут давить – у них не хватит ресурса, а вот несколько направлений. Главное – это, конечно, Авдеевка: там тяжелая ситуация. Второе – это они пытаются нас выжать из Клищиевки и из Андреевки, это три километра к югу от Бахмута... Конечно, Купянское направление. И, конечно, левый берег реки Днепр возле Херсона... И конечно, возле Роботино, там они тоже пытаются контратаковать, но там бои все же не такие мощные", – отметил майор запаса ВСУ.

Напомним, командир 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин рассказал, как и когда можно добиться победы в войне с Россией.

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