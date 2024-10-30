"Самые горячие" — Покровское и Кураховское направления фронта: какая там ситуация

Кроме того, 22 атаки оккупантов были зафиксированы на Купянском направлении.

На фронте в Украине произошло 175 боевых столкновений за прошедшие сутки. Больше всего российских атак произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении за сутки российские войска совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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На Купянском направлении зафиксировано 22 атаки оккупантов. Украинские войска отражали штурмовые действия в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестово, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении российская армия провела 15 атак. Враг пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.

На Северском направлении российские войска 13 раз штурмовыми действиями пытались вытеснить украинских защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики дважды атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении армия РФ провела пять атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 43 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Самая большая концентрация российских атак была близ населенного пункта Луч.

На Кураховском направлении украинские войска отразили 42 российских атаки. Основные усилия оккупанты прилагали в районах населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Катериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

На Времивском направлении российские войска совершили шесть штурмов позиций Сил обороны Украины неподалеку от Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Враг активно задействовал для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении захватчики атаковали украинские позиции четырежды. Враг получил жесткий отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.

На границе с Черниговщиной и Сумщиной россияне с территории своей страны активно применяют артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Украины.

Продолжается операция в Курской области.

Обстрелы Украины

Российская армия в течение 29 октября нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, 77 авиаударов, в том числе сбросила 156 КАБов. Враг также провел более 4750 обстрелов, из них 148 – из РСЗО, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Оккупанты били в районах населенных пунктов Марчихина Буда, Мыкильское, Новая Сечь, Харьков, Волчанск, Гоптовка, Надежда, Лиман, Северск, Резниковка, Никифоровка, Александрополь, Мирноград, Ганновка, Успеновка, Раздольное, Большая Новоселка, Новодаровка, Александро-Шультино, Алексеево-Дружковка, Сухие Ялы, Белогорье, Новоандреевка, Львово.

В то же время, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, оружия и военной техники врага. Удалось уничтожить артиллерийскую систему и две другие важные цели противника.

Напомним, по данным проекта Deep State, армия РФ продвинулась в Донецкой области и захватила села Богоявленка и Новоукраинка.

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