Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самые горячие точки на фронте: военный эксперт рассказал об оперативной ситуации на востоке

Дата публикации
Просмотры
1603
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Самые горячие точки на фронте: военный эксперт рассказал об оперативной ситуации на востоке

Фото: facebook/Павел Кириленко

По словам Александра Мусиенко, на Донбассе тяжело, и оккупанты достаточно подтянули боевую мощь, особенно на направлении Пески-Марьинка. Но украинские защитники держатся. В Бахмуте – то же самое.

Бахмут и Пески-Марьинув – это две точки, наиболее горячие, где российские силы могут продолжать масштабную наступательную активность, но ВСУ делают все для того, чтобы там сдерживать противника.

Об этом в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Как известно, был запрос о том, что нужно усиливать эти направления. Что было сделано для того, чтобы оказать поддержку нашим защитникам, и для того, чтобы российские силы не могли прорываться. Там тяжело и достаточно боевую мощь подтянули рашисты, особенно Пески-Марьинка, но украинские защитники держатся. Бахмут – то же самое. Это уже не первая неделя безуспешных попыток ведения боевых действий", - отметил эксперт.

Мусиенко также объяснил, почему в последние дни оккупанты усилили обстрел Бахмута.

"И единственное, что могу сказать, за прошедшие двое суток количество ракетных и артиллерийских ударов по самому Бахмуту возросло в несколько раз. Это тоже стало заметно. Но это как раз из-за того, что не могут продвинуться и не могут подойти непосредственно в город, поэтому осуществляют вот такие ракетные атаки", — подытожил военный эксперт.

Напомним, командующий российским гарнизоном на Запорожской АЭС в обращении к российским военным заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация