Самые горячие точки на фронте: военный эксперт рассказал об оперативной ситуации на востоке

По словам Александра Мусиенко, на Донбассе тяжело, и оккупанты достаточно подтянули боевую мощь, особенно на направлении Пески-Марьинка. Но украинские защитники держатся. В Бахмуте – то же самое.

Бахмут и Пески-Марьинув – это две точки, наиболее горячие, где российские силы могут продолжать масштабную наступательную активность, но ВСУ делают все для того, чтобы там сдерживать противника.

Об этом в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Как известно, был запрос о том, что нужно усиливать эти направления. Что было сделано для того, чтобы оказать поддержку нашим защитникам, и для того, чтобы российские силы не могли прорываться. Там тяжело и достаточно боевую мощь подтянули рашисты, особенно Пески-Марьинка, но украинские защитники держатся. Бахмут – то же самое. Это уже не первая неделя безуспешных попыток ведения боевых действий", - отметил эксперт.

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Мусиенко также объяснил, почему в последние дни оккупанты усилили обстрел Бахмута.

"И единственное, что могу сказать, за прошедшие двое суток количество ракетных и артиллерийских ударов по самому Бахмуту возросло в несколько раз. Это тоже стало заметно. Но это как раз из-за того, что не могут продвинуться и не могут подойти непосредственно в город, поэтому осуществляют вот такие ракетные атаки", — подытожил военный эксперт.

Напомним, командующий российским гарнизоном на Запорожской АЭС в обращении к российским военным заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей".

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