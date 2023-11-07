Самые горячие участки Купянского направления: в штурмовой бригаде "Стальная граница" рассказали, что там происходит

На Купянском направлении Силы обороны подготовили хорошо укрепленные фортификационные постройки и готовы встретить врага.

На Купянском направлении все вражеские штурмы были отражены Силами обороны, и враг отступил.

Об этом рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница", подполковник Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Подразделения "Стальной границы" продолжают выполнять боевые задания на востоке Украины, а именно на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается совершать штурмовые действия. За прошедшие сутки враг совершил 15 штурмов. Все вражеские штурмы были отбиты украинскими защитниками и враг отступил. Синьковка, Ивановка и Стельмаховка остаются самыми горячими участками на Купянском направлении. Именно 15 боевых столкновений и произошли там. Враг сунет штурмовыми группами по 20-30 солдат при поддержке техники", — подчеркнул Шевцов.

Начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" также добавил, что на Купянском направлении Силы обороны Украины подготовили хорошо укрепленные фортификационные сооружения и готовы встретить врага.

Напомним, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что оккупанты на Купянском направлении применили против ВСУ химическое оружие.

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