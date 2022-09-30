Самые масштабные удары России: как "русский мир" методически уничтожает Украину

Россия продолжает целенаправленно уничтожать Украину. За последнее время армия страны-агрессорки нанесла удары по гражданским объектам Донбасса, Николаевщины, Кременчуга, Одессы, Киева и Винницы, из-за чего погибли сотни мирных жителей.
Украинские власти, международные организации и страны Запада обвиняют Россию не только в гражданских убийствах, но и в нарушении законов и обычаев ведения войны.
Профильные международные организации собирают доказательства, документируют и расследуют действия России вместе с следователями. Одно из основных нарушений международного гуманитарного права, в котором обвиняют Россию, состоит в целенаправленном убийстве мирных людей.
ТСН.ua вспомнил самые страшные атаки российских оккупантов.
Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье
Более 20 человек погибли вблизи Запорожья в результате удара ракетами С-300 в пятницу утром.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщает о 23 погибших и 28 раненых. По его словам, люди собирались выехать на оккупированную территорию Запорожской области, когда был нанесен удар.
"На месте работают спасатели, медики, все соответствующие службы", — отметил Александр Старух.
Удар произошел вблизи контрольно-пропускного пункта в Васильевке. Это единственный работающий КПП, через который формируется колонна из гражданских автомобилей для выезда на оккупированную Россией территорию.
Как объясняет городской голова Мелитополя Иван Федоров, люди периодически ездят в захваченные россиянами города и села, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.
"Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших есть мелитопольцы", — написал он в Телеграмм.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне выпустили 16 ракет.
"Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины", — написал он в Телеграмм.
Часовой Яр
Одним из самых больших по количеству убитых гражданских стал удар по многоэтажкам в городе Часовой Яр Бахмутского района Донецкой области.
Удар по городу, где до войны проживало более 10 тысяч человек, нанесли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часовой Яр "Искандерами".
Ракета попала в жилые дома. Из-под завалов извлечены 48 тел погибших, среди них и 9-летний мальчик, погибший вместе с мамой.
Атака на ТЦ в Кременчуге
27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор". В момент взрыва в нем находились сотни мирных жителей. После того, как ракета попала в ТЦ, произошел масштабный пожар. В первые часы трагедии площадь возгорания составила более 10 тысяч квадратных метров.
Из-за ракетного удара была разрушена вся конструкция торгового центра. Такие последствия принесла с собой 11-метровая ракета Х-22, запуск которой оккупанты произвели из бомбардировщика Ту-22МЗ — вылетел он из аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, а ракету выпустили из воздушного пространства Курской области.
В результате попадания ракеты погибли, по меньшей мере, 22 человека. Пострадали более полусотни.
В Минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли якобы по Кременчугскому заводу дорожных машин, но детонация боеприпасов повлекла за собой пожар и в ТРЦ, который, по словам российских властей, не работал.
Обстрел вокзала в Краматорске
Одним из самых кровавых ударов был ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле, тогда погиб 61 человек, среди них немало детей.
В тот день на территории вокзала находились сотни людей, которые ждали эвакуационного поезда в центральные и западные области Украины.
Россияне ударили по вокзалу управляемой ракетой "Точка У". Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, она была выпущена с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года временно находится под контролем России.
Обстрел базы отдыха в Одесской области
Ночью, 1 июля, российские военные обстреляли Одесскую область. Обстрел по Белгород-Днестровскому району области производился по направлению Черного моря тремя ракетами Х-22, подтвердили украинские военные.
Две ракеты прилетели в популярный курортный поселок Сергеевка. Одна база отдыха была разрушена, другая, которая, как оказалось впоследствии, принадлежит Молдове, была повреждена.
Еще одна ракета попала в девятиэтажку. Она испытала сильные разрушения: одна секция практически уничтожена. Погибли 22 человека, ранены — 30, из них три ребенка.
Обстрел Николаевской ОГА
29 марта пострадала Николаевская ОГА. Взрыв произошел в тот момент, когда там начался рабочий день. Тогда погибли 36 человек. Тела 34 человек достали из-под завалов, еще два человека скончались в больнице.
Взрывная волна от удара по девятиэтажному зданию ОГА повредила жилые и административные дома поблизости.
Ракетный обстрел Винницы
Ракетный обстрел Винницы произошел 14 июля. В общей сложности погибли 26 человек.
Министерство обороны РФ заявило, что ударило высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по "военному объекту", где якобы "проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка". То, что при ударе погибли мирные жители, ведомство проигнорировало.
Украинское военно-политическое назвало удар по Виннице террористическим актом, а глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что все российские военные преступники предстанут перед судом.
В оперативном командовании "Юг" уточнили, что ракет было три, их запустили с малого ракетного корабля, находившегося в районе мыса Фиолент в Крыму.
Мариупольский драмтеатр
16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов российской армии.
В результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек, сообщил Мариупольский городской совет.
Перед нападением в театре находились около 600 человек. 300 – в укрытии под театром.
"Находившиеся на этажах театра люди погибли. Это около 300 гражданских лиц, вместе с беременными женщинами и детьми", — сообщала тогда уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Власти не могли сразу начать спасательную операцию, поскольку у театра продолжались уличные бои, а россияне продолжали обстреливать район.
Напомним:
24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы Сумщины и Черниговщины.
Полномасштабное вторжение президент РФ Владимир Путин называет "специальной операцией". Сначала ее целью определяли "демилитаризацию и денацификацию", затем — "защиту Донбасса".
Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты. При этом российская авиация, ракетные войска, флот и артиллерия каждый день обстреливают украинские города. Разрушения подвергаются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 25 сентября верифицировало 14 844 случая гибели (5996) и ранения (8848) гражданских людей в Украине в результате полномасштабной войны, начатой Россией. В ООН подчеркивают, что реальные цифры значительно выше.
По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко в мае, только в этом городе в результате действий российских войск погибли более 20 тысяч гражданских.
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