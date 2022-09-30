Самые масштабные удары России: как "русский мир" методически уничтожает Украину

Россия продолжает целенаправленно уничтожать Украину. За последнее время армия страны-агрессорки нанесла удары по гражданским объектам Донбасса, Николаевщины, Кременчуга, Одессы, Киева и Винницы, из-за чего погибли сотни мирных жителей.

Украинские власти, международные организации и страны Запада обвиняют Россию не только в гражданских убийствах, но и в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Профильные международные организации собирают доказательства, документируют и расследуют действия России вместе с следователями. Одно из основных нарушений международного гуманитарного права, в котором обвиняют Россию, состоит в целенаправленном убийстве мирных людей.

ТСН.ua вспомнил самые страшные атаки российских оккупантов.

Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье

Более 20 человек погибли вблизи Запорожья в результате удара ракетами С-300 в пятницу утром.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщает о 23 погибших и 28 раненых. По его словам, люди собирались выехать на оккупированную территорию Запорожской области, когда был нанесен удар.

"На месте работают спасатели, медики, все соответствующие службы", — отметил Александр Старух.

Удар произошел вблизи контрольно-пропускного пункта в Васильевке. Это единственный работающий КПП, через который формируется колонна из гражданских автомобилей для выезда на оккупированную Россией территорию.

Как объясняет городской голова Мелитополя Иван Федоров, люди периодически ездят в захваченные россиянами города и села, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.

"Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших есть мелитопольцы", — написал он в Телеграмм.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне выпустили 16 ракет.

"Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины", — написал он в Телеграмм.

Фото из открытых источников

Часовой Яр

Одним из самых больших по количеству убитых гражданских стал удар по многоэтажкам в городе Часовой Яр Бахмутского района Донецкой области.

Удар по городу, где до войны проживало более 10 тысяч человек, нанесли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часовой Яр "Искандерами".

Ракета попала в жилые дома. Из-под завалов извлечены 48 тел погибших, среди них и 9-летний мальчик, погибший вместе с мамой.

Атака на ТЦ в Кременчуге

27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор". В момент взрыва в нем находились сотни мирных жителей. После того, как ракета попала в ТЦ, произошел масштабный пожар. В первые часы трагедии площадь возгорания составила более 10 тысяч квадратных метров.

Из-за ракетного удара была разрушена вся конструкция торгового центра. Такие последствия принесла с собой 11-метровая ракета Х-22, запуск которой оккупанты произвели из бомбардировщика Ту-22МЗ — вылетел он из аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, а ракету выпустили из воздушного пространства Курской области.

В результате попадания ракеты погибли, по меньшей мере, 22 человека. Пострадали более полусотни.

В Минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли якобы по Кременчугскому заводу дорожных машин, но детонация боеприпасов повлекла за собой пожар и в ТРЦ, который, по словам российских властей, не работал.

Обстрел вокзала в Краматорске

Одним из самых кровавых ударов был ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле, тогда погиб 61 человек, среди них немало детей.

В тот день на территории вокзала находились сотни людей, которые ждали эвакуационного поезда в центральные и западные области Украины.

Россияне ударили по вокзалу управляемой ракетой "Точка У". Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, она была выпущена с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года временно находится под контролем России.

Фото: Associated Press

Обстрел базы отдыха в Одесской области

Ночью, 1 июля, российские военные обстреляли Одесскую область. Обстрел по Белгород-Днестровскому району области производился по направлению Черного моря тремя ракетами Х-22, подтвердили украинские военные.

Две ракеты прилетели в популярный курортный поселок Сергеевка. Одна база отдыха была разрушена, другая, которая, как оказалось впоследствии, принадлежит Молдове, была повреждена.

Еще одна ракета попала в девятиэтажку. Она испытала сильные разрушения: одна секция практически уничтожена. Погибли 22 человека, ранены — 30, из них три ребенка.

Фото: Associated Press

Обстрел Николаевской ОГА

29 марта пострадала Николаевская ОГА. Взрыв произошел в тот момент, когда там начался рабочий день. Тогда погибли 36 человек. Тела 34 человек достали из-под завалов, еще два человека скончались в больнице.

Взрывная волна от удара по девятиэтажному зданию ОГА повредила жилые и административные дома поблизости.

Фото: Associated Press

Ракетный обстрел Винницы

Ракетный обстрел Винницы произошел 14 июля. В общей сложности погибли 26 человек.

Министерство обороны РФ заявило, что ударило высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по "военному объекту", где якобы "проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка". То, что при ударе погибли мирные жители, ведомство проигнорировало.

Украинское военно-политическое назвало удар по Виннице террористическим актом, а глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что все российские военные преступники предстанут перед судом.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что ракет было три, их запустили с малого ракетного корабля, находившегося в районе мыса Фиолент в Крыму.

Фото: Associated Press

Мариупольский драмтеатр

16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов российской армии.

В результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек, сообщил Мариупольский городской совет.

Перед нападением в театре находились около 600 человек. 300 – в укрытии под театром.

"Находившиеся на этажах театра люди погибли. Это около 300 гражданских лиц, вместе с беременными женщинами и детьми", — сообщала тогда уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Власти не могли сразу начать спасательную операцию, поскольку у театра продолжались уличные бои, а россияне продолжали обстреливать район.

Напомним:

24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы Сумщины и Черниговщины.

Полномасштабное вторжение президент РФ Владимир Путин называет "специальной операцией". Сначала ее целью определяли "демилитаризацию и денацификацию", затем — "защиту Донбасса".

Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты. При этом российская авиация, ракетные войска, флот и артиллерия каждый день обстреливают украинские города. Разрушения подвергаются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 25 сентября верифицировало 14 844 случая гибели (5996) и ранения (8848) гражданских людей в Украине в результате полномасштабной войны, начатой Россией. В ООН подчеркивают, что реальные цифры значительно выше.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко в мае, только в этом городе в результате действий российских войск погибли более 20 тысяч гражданских.

Николаев с двух ночи под обстрелами ракет

Читайте также: