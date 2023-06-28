Самые мощные резервы еще не задействованы на фронте, есть успехи, которые не разглашаются - Резников

Во время украинского контрнаступления сообщается не обо всех успехах ВСУ, чтобы не навредить украинским защитникам.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что основные военные резервы Украины, в частности бригады, недавно прошедшие обучение на Западе и оснащенные современными танками и бронемашинами НАТО, еще не были задействованы в контрнаступлении.

Об этом он сказал в интервью "Financial Times".

По словам Резникова, недавное освобождение нескольких населенных пунктов Украины – это лишь "превью" к значительно большему наступлению украинских сил.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все", – анонсировал министр обороны.

Резников добавил, что украинские войска достигли "определенных успехов", которые Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности украинских защитников.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать больше своему руководству", — пояснил министр.

В то же время Резников предупредил, что планируемое контрнаступление будет отличаться от прошлогоднего потрясающего разгрома российских войск в Киеве, а также в Харьковской области и Херсоне.

"Нельзя ждать чуда в каждой операции", — отметил министр обороны.

Резников подчеркнул, что украинская армия продолжает наносить большие потери российским оккупантам и добавил, что их "деградация" является инструментом, а освобождение украинских земель – целью.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления ВСУ "медленнее, чем хотелось бы". По его словам, одним из главных препятствий продвижения украинских войск являются заминированные РФ территории.

Впоследствии руководительница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк анонсировала результаты Вооруженных сил на фронте, которые "всех порадуют" .

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