Самые ожесточенные бои продолжаются на трех основных направлениях: Арестович рассказал, где оккупанты сосредоточили основные усилия

По словам советника руководителя ОП, российским оккупантам не удается продвигаться.

Самые ожесточенные бои продолжаются на основных трех направлениях.

Первый – Луганская область, враг пытается окружить Рубежное, Попасную, Северодонецк.

Второй – из Гуляйполя на Запорожье.

И третий – из Херсона в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 6 мая.

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"Больше всего усилий противник сосредотачивает на направлении Изюм-Краматорск-Славянск и в районе Попасной из Северодонецка. Там направление его главных усилий", — отметил он.

По словам советника руководителя ОП, российским оккупантам не удается продвигаться.

"Также враг пытается добить защитников "Азовстали". Я думаю, что они хотят сделать это до девятого мая, чтобы принести президенту РФ Владимиру Путину "подарок на блюдечке". Но будем надеяться, что это не удастся. Пока защитники "Азовстали" ведут очень неравный бой с преобладающими силами противника, использующими и дальнюю авиацию, и армейскую авиацию, и фронтовую авиацию, и танки, и наземную артиллерию, и огонь с кораблей", — сказал Арестович.

Украинские власти прилагают огромные усилия для того, чтобы эвакуировать гражданских с завода "Азовсталь" и помочь военным политико-дипломатическим путем, который является единственным.

Также Арестович рассказал, что российская армия несет огромные потери на направлениях главных ударов, поэтому она продвигается очень медленно.

"Наши войска также несут потери, и единственным утешением для нас является то, что враг несет потери гораздо большие", — отметил он.

Кроме того, советник руководителя ОП сообщил, что ВСУ продвинулись на Харьковском и Херсонском направлениях.

Напомним, украинские воины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области.

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