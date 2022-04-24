Самые тяжелые события войны состоятся через 2-3 недели — журналист-расследователь о второй фазе боевых действий

Журналист-расследователь, основатель Ballingcat Христо Грозев считает, что близится провал второй фазы войны.
Он предполагает, что в ближайшее время, 2-3 недели, состоятся тяжелые битвы за юг и восток Украины.
Об этом болгарский журналист-расследователь сообщил в совместном телемарафоне в воскресенье, 24 апреля.
"Если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение нескольких недель в сторону завоевания россией новых территорий или они будут минимально тактическими, это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине", — подчеркнул Грозев.
Он считает, что через две-три недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении. "Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому российские войска должны отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайший день-две", – сказал журналист.
Также, по мнению Грозева, причина, по которой Украине до сих пор не удалось полностью удержать Мариуполя – это отсутствие необходимого количества оружия, отнюдь не отсутствие армии или мотивации. Об этом ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, по данным журналиста-расследователя, в армии РФ осталось всего 30% высокоточных ракет по сравнению с периодом до 24 февраля.
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