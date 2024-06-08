Самые жестокие бои: РФ наступает на Покровском направлении и прорывается к важной трассе

После захвата Очеретиного оккупанты пытаются прорваться к дороге Покровск-Константиновка.
Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта.
Подробно о наступлении врага на этом направлении рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона.
"Враг активизировал свои усилия в том числе и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями" – рассказал Волошин.
В течение прошлой недели на Покровском направлении Силы обороны отразили 220 атак оккупантов. Речь идет о населенных пунктах Калиново, Евгеньевка, Сокол, Невельское, Нетайлово, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Враг пытается вклиниться в боевые порядки сил обороны.
Вчера, 7 июня, на Покровском направлении было уничтожено 260 окупантов убитыми и ранеными, а также три боевых бронированных машин, три орудия, миномет, шесть вражеских авто и одна единица спецтехники.
Волошин подтвердил, что на Покровском направлении 47 отдельная механизированная бригада "Магура" удерживает натиск трех вражеских бригад.
"Россияне обладают огромными резервами живой силы, оперативно восполняют свои потери", – отметил он.
Спикер подтвердил, что после захвата Очеретиного оккупанты пытаются прорваться к трассе Покровск-Константиновка.
Ранее Генштаб сообщил последние новости с передовой.
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