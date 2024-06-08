Самые жестокие бои: РФ наступает на Покровском направлении и прорывается к важной трассе

Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта.

Подробно о наступлении врага на этом направлении рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона.

"Враг активизировал свои усилия в том числе и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями" – рассказал Волошин.

В течение прошлой недели на Покровском направлении Силы обороны отразили 220 атак оккупантов. Речь идет о населенных пунктах Калиново, Евгеньевка, Сокол, Невельское, Нетайлово, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Враг пытается вклиниться в боевые порядки сил обороны.

Наступление РФ на Покровском направлении / Фото: Deepstatemap

Вчера, 7 июня, на Покровском направлении было уничтожено 260 окупантов убитыми и ранеными, а также три боевых бронированных машин, три орудия, миномет, шесть вражеских авто и одна единица спецтехники.

Волошин подтвердил, что на Покровском направлении 47 отдельная механизированная бригада "Магура" удерживает натиск трех вражеских бригад.

"Россияне обладают огромными резервами живой силы, оперативно восполняют свои потери", – отметил он.

Спикер подтвердил, что после захвата Очеретиного оккупанты пытаются прорваться к трассе Покровск-Константиновка.

Очеретино, Покровск и Константиновка на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее Генштаб сообщил последние новости с передовой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.