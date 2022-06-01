"Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца" — Венедиктова

Генпрокурор рассказала о детях, ставших жертвами оккупантов из-за войны, развязанной Россией.

Самым младшим детям, погибшим от рук российских оккупантов в Украине, было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. Есть день, когда весь мир громко заявляет о защите детей, а есть 98 дней, когда детей разрывает снарядами, убивает пулями и осколками и до сих пор международное сообщество не может это остановить", – подчеркнула она.

Венедиктова напомнила, что " 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах".

"До сих пор перед глазами фото из вскрытия 14-летнего Ростислава из Киева с танковым снарядом в груди и обгоревшие останки мамы с двумя детьми, которых эксгумировали в Буче возле церкви. Дети гибнут на глазах у родителей, родители истекают кровью прямо рядом с детьми. Женщина с 9-летней дочерью и 15-летним сыном спасались от оккупантов из Бородянского района, их авто попало под огонь крупнокалиберного пулемета врагов. Раненая женщина сумела вывезти детей из зоны обстрела, но в километре от дома машина заглохла. Сын без руки вышел из нее упал и больше не встал", — написала Венедиктова.

Она также отметила, что в Украине расследуют 1042 уголовных производства по военным преступлениям против детей и уничтожению образовательной инфраструктуры. 11 российских военных, из-за действий которых пострадали дети – уже поставлены в известность о подозрении.

Напомним, от обстрелов оккупантами Киева пострадали 29 детей, четверо из них погибли.

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