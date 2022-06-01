"Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца" — Венедиктова

Генпрокурор рассказала о детях, ставших жертвами оккупантов из-за войны, развязанной Россией.
Самым младшим детям, погибшим от рук российских оккупантов в Украине, было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. Есть день, когда весь мир громко заявляет о защите детей, а есть 98 дней, когда детей разрывает снарядами, убивает пулями и осколками и до сих пор международное сообщество не может это остановить", – подчеркнула она.
Венедиктова напомнила, что " 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах".
"До сих пор перед глазами фото из вскрытия 14-летнего Ростислава из Киева с танковым снарядом в груди и обгоревшие останки мамы с двумя детьми, которых эксгумировали в Буче возле церкви. Дети гибнут на глазах у родителей, родители истекают кровью прямо рядом с детьми. Женщина с 9-летней дочерью и 15-летним сыном спасались от оккупантов из Бородянского района, их авто попало под огонь крупнокалиберного пулемета врагов. Раненая женщина сумела вывезти детей из зоны обстрела, но в километре от дома машина заглохла. Сын без руки вышел из нее упал и больше не встал", — написала Венедиктова.
Она также отметила, что в Украине расследуют 1042 уголовных производства по военным преступлениям против детей и уничтожению образовательной инфраструктуры. 11 российских военных, из-за действий которых пострадали дети – уже поставлены в известность о подозрении.
Напомним, от обстрелов оккупантами Киева пострадали 29 детей, четверо из них погибли.
Читайте также:
- Дети играли в песочнице и нашли противопехотную мину (фото)
- Последствия войны в Украине для детей сравнимы с последствиями времен Второй мировой войны – ЮНИСЕФ
- "Россия украла у них родителей и дома": в результате вторжения РФ 139 детей в Украине до сих пор — в розыске
- 3-летний харьковчанин весь иссечен осколками от упавшего снаряда, когда он бежал к укрытию: его папу убило