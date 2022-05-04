"Самый безобидный сценарий": российский политолог сообщил, что Путин может умереть на операционном столе

"Самый безобидный сценарий": российский политолог сообщил, что Путин может умереть на операционном столе

Путин может скончаться на операционном столе.

Это станет причиной того, чтобы созвать так называемый "Двадцатый съезд", на котором попытаются исправить ситуацию.

Такое мнение высказал российский политолог и политический деятель Андрей Пионтковский.

“Смерть на операционном столе для многих выглядит как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать военный переворот, врываться в бункер с автоматами», – сказал Андрей Пионтковский.

Следующим шагом, по его словам, может стать так называемый двадцатый съезд, на котором российские миллиардеры попытаются исправить ситуацию.

“Я вижу два сценария поведения системы. Один такой, назовем его условно двадцатый съезд. Вскоре после того, как Путин скончается на операционном столе, нам объявят, что вот преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия", государство и нанесла огромный непоправимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и русского народов по заданию сионистов”, — подчеркивает политолог.

Вероятной датой, когда это может произойти, политический деятель называет 9 мая.

“9 мая нужно принимать какие-то необратимые решения: двадцатый ли съезд, или новый Брестский мир. Товарищ Лукашенко с удовольствием позволит в Бресте заключить мир на таких же условиях, как в 1918 году. Забывают же, что сначала ленинскую Россию заставили заключить Брестский мир с Украиной, а затем с новым украинским государством, а уже через две-три недели с Германией”, — добавил Андрей Пионтковский.

Напомним, что слухи об онкологическом заболевании Владимира Путина и необходимой ему операции постепенно приобретают статус официальной информации.

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