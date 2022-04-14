Самый большой лагерь для наступления на столицу оккупанты устроили в Здвижовке: здесь они грабили и убивали людей

Через село прошло около 6 тысяч военных.

Самый большой лагерь для штурма Киева оккупанты готовили в селе Здвижовка. Местные жители сообщали про тысячи единиц техники, которые орки накапливали в деревне. С самого начала войны местные жители сигнализировали разведчикам, что создается мощный логистический центр. Настоящие герои, они делали это, несмотря на риск быть расстрелянными.

Об этом говорится в ТСН.

В первые дни оккупации о «штабе для наступления на столицу» стало известно с фото, которое проживающий здесь певец и композитор Владимир Самайда прислал другу и корреспонденту ТСН.Тиждень Андрею Цаплиенко. Благодаря этим и другим фото украинские артиллеристы смогли точно вычислить, где в Здвижовке расположена вражеская техника. Ее прицельно начали уничтожать.

Но после обнародования фотографии связь с Володей и его семьей исчезла. Только после того, как российские оккупанты были выбиты от Киева, появилась возможность разыскать семью.

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По дороге в Здвижовку везде следы российских преступлений. Самому селу относительно повезло, потому что здесь нет таких разрушений, как в соседней Буче или Гостомеле. В местной школе, где расположилисьоккупанты, в нескольких классах — слова прощения, мелом на доске, - «Простите нас». Очевидно эти извинения – утонченный цинизм. Потому что недалеко от школы – несколько мест расстрела мирных жителей. «Криминалисты приехали на опознание, пять человек мы там откопали, потом еще две девушки с оторванными ногами из Гостомеля и еще один вон там возле церкви», — рассказывает местный пенсионер.

Виталия Черныша один из тех, кому удалось выжить, орки выводили на расстрел, подозревали в том, что он агент мифических нацистов и наводил украинскую артиллерию на оккупантов. Они искали нацистов. «Спрашивали, где нацисты. Пугали меня, у уха летали патроны», — рассказывает Виталий.

Здвижовку можно назвать деревней молчаливых героев. Фотографию с точной локацией лагеря оккупантов, которую получили военные, распространила Татьяна Ильченко. Она загружала скриншоты с камеры наблюдения, пока о ее существовании не узнали враги. Но кроме героев среди украинцев есть и предатели. Российские солдаты целеустремленно искали ветеранов АТО и бывших военных и находили. «У них были списки АТОвцев и ветеранов армии. Ветеранов отпустили. А двух ребят АТОвцев замучили очень. Убили», – рассказывает женщина.

Местные насчитали – через село прошло около четырех тысяч единиц вражеской техники и ориентировочно шесть тысяч российских военных. На сельской окраине был лагерь орков. Сюда они свозили награбленное имущество украинцев, прежде чем отправить его в Беларусь. Что не влезло, бросили прямо в лагере. Здесь и радиотехника, мебель, посуда, белье, детские игрушки – отвратительная орда ничем не пренебрегала. Лагерь перед бегством частично заменяли и здесь взорвался местный житель.

Об этом журналисту ТСН становится известно, от того же певец и композитор Владимира Самайда, судьба которого больше месяца была неизвестна. "Одна ракета попала в центр улицы. Разбили, мы остались живы. Боялись, но радовались, что за нами хоть что-то прилетает", — говорит мужчина.

Попадание не выдержала страусы на ферма, все птицы кроме одного погибли. Так же и Здвижовка – уцелела в огне войны, выжила и непременно возродится.

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