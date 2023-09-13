Самый большой удар по флоту РФ за время войны: Sky News выяснило, какими ракетами Украина атаковала в Крыму

Министерство обороны Великобритании пока это не комментирует.

Западные СМИ считают, что на рассвете 13 сентября Украина впервые во время войны успешно атаковала российскую подлодку и большую десантную лодку. Журналисты пишут, что ВСУ могли выпустить по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.

Об этом пишет Sky News.

Издание со ссылкой на украинские и западные источники сообщили, что атака по оккупированному Крыму была совершена британскими ракетами Storm Shadow.

"Российская подлодка и военный корабль были повреждены во время утренних обстрелов севастопольского судостроительного завода — потенциально наибольшего удара по российским военно-морским объектам за всю войну. Украинский и западный источники сообщили, что были развернуты британские крылатые ракеты Storm Shadow", — пишут журналисты.

Как отмечается, в начале года Великобритания передала Вооруженным силам Украины ракеты Storm Shadow. Они способны запускаться с украинских самолетов. Франция также предоставила украинским военным крылатые ракеты. Однако отмечается, что удар был нанесен именно британскими ракетами.

"Это были Storm Shadow", – сообщил один из источников.

Министерство обороны Великобритании пока это не прокомментировало. Главу Королевского военно-морского флота, адмирала Бена Ки, спросили о нападении на российский флот во время выступления на выставке вооружений в Лондоне.

Он не говорил о какой-либо конкретике, и его не спрашивали о потенциальном участии ракет, предоставленных Великобританией, но он сказал: "Украинцы демонстрируют, что можно сделать благодаря инновационному мышлению и готовности идти на риск. Как мы видим в разных сферах, некоторые действительно значительные адаптации тактики, техники и сил и средств для того, чтобы попытаться создать преимущество в силах и средствах над россиянами, и я действительно аплодирую этому".

Западное издание добавляет, что это первая известная успешная атака на российскую подлодку в этой войне.

Атака на судоремонтный завод в Севастополе

На рассвете 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Звуки были слышны в районе морского завода имени Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ.

В Министерстве обороны России признали, что атакован Севастопольский морской завод.

Официально Украина пока не комментировала ситуацию, однако командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу.

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