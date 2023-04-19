Самый длинный день для Украины: первые 24 часа контрнаступления станут решающими – Foreign Policy

По мнению эксперта, контрнаступление может быть успешным, если ВСУ удастся вызвать внезапную панику у российской армии.

Решающей для успешности украинского контрнаступления будут первые сутки операции.

Об этом заявил эксперт по кибермощности и грядущим конфликтам в Международном институте стратегических исследований в США Франц-Стефан Гади, передает Foreign Policy.

Он вспомнил слова нацистского фельдмаршала Эрвина Роммеля перед ожидаемым вторжением союзников в Нормандию в 1944 году: "Первые 24 часа вторжения будут решающими… Для союзников, а также для Германии, это будет самый длинный день".

По словам эксперта, сейчас большинство предположений и дискуссий идет о том, когда и где украинские войска нанесут удар, насколько большие силы для атаки собрала Украина и какое влияние будет иметь недавно поставленное западное оружие.

Как избежать истощения армии

"Что мы знаем наверняка, так это то, что в последние месяцы война все больше определяется истощением — ни у одной из сторон нет решающего преимущества, и каждая пытается истощить другую. Что бы ни случилось в день "Д" в Украине, украинским войскам будет непросто избежать изнурительного характера войны, даже если они велики, хорошо подготовлены и хорошо оснащены", – считает Франц Стефан Гади.

По его мнению, для Украины только один способ избежать истощения в первые часы будущего наступления: вызвать паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых.

Наибольшие шансы на успех у Украины будут, если российские солдаты будут убегать от наступающих украинских войск без особого боя. Эксперт отмечает, что во время контрнаступления важными в первые 24 часа будут нематериальные факторы, такие как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух.

"Эти нематериальные факторы, а не только оружие, помогут определить, удастся ли украинцам испугать россиян, парализовать российское военное руководство. По такому сценарию украинские бронетанковые колонны пробивают оборону России, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам командования и управления штабы и центры снабжения, усиливая панику и паралич", – описывает эксперт.

Повторение Харьковского сценария

Аналитик напоминает, что именно такой развал с российской стороны произошел во время молниеносного контрнаступления Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области. Тогда ВСУ за 10 дней освободило более 6 тысяч квадратных километров оккупированной Россией территории. Первые 24 часа этого наступления были решающими, поскольку первоначальное украинское продвижение и использование бреши на линии фронта вызвали хаос и панику с российской стороны. Автор статьи не исключает, что в предстоящем весеннем наступлении Украина, вероятно, попытается повторить молниеносный сценарий наступления на Харьковщину.

Новые трудности

По мнению эксперта, Украине будет очень трудно достичь достаточного огневого преимущества, чтобы быстро уничтожить новые эшелонированные линии обороны противника, и так же трудно будет сосредоточить достаточное количество войск для быстрого захвата российских позиций. Он напомнил, что россияне в ожидании контрнаступления хорошо укрепились: установили бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона", заминировали поля, вырыли противотанковые рвы, блиндажи и траншеи.

Есть еще один фактор, определяющий успех контрнаступления: насколько российская сторона сможет быстро мобилизовать свой оперативный резерв. Это также в значительной степени будет определено в первые 24 часа.

"Первые 24 часа предстоящего весеннего наступления действительно могут стать самым длинным днем ​​для Украины. В долгосрочной перспективе ВСУ будет трудно вырваться из горна истощения этой сухопутной войны, сосредоточенной на артиллерии. Украинцы могли бы добиться тактического успеха, если бы смогли повлечь за собой паралич российского военного и панику в войсках, спровоцировав разгром на начальном этапе контрнаступления. Совсем другой вопрос, будет ли этого достаточно для того, чтобы Украина достигла долгосрочных стратегических достижений, не говоря уже о победе в войне", – подытожил американский эксперт.

Украинское контрнаступление: последние новости

В Сети активно обсуждают, что Украина активно готовится к контрнаступлению, которое якобы должно было начаться весной, однако немного задерживается. По словам бывшего советника ОП Арестовича, сейчас единственным препятствием для контрнаступления являются погодные условия – дожди.

По информации The Washington Post, Украина отложила весеннее контрнаступление.

В Минобороны Украины, комментируя предстоящее контрнаступление, заявили, что "определенные действия уже происходят"

ТСН.ua собрал подробности, ключевые заявления власти и мнения экспертов о том, могут ли ВСУ перенести весеннее контрнаступление.

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