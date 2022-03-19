"Самый идиотский путь": Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в Украине

Он предупредил, что РФ получит плюс 10 тысяч убитых.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

Об этом Арестович рассказал 19 марта.

"Сейчас по всей России нашкрябывают резерв. 18-я мотострелковая бригада, 19-я мотострелковая бригада, 61-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты. Все это хотят привезти сюда и снова бросить на Киев или там на другие места. Только учтите, что элитные подразделения уже пали. А сборная солянка, в которой они попытаются выступить, представьте себе, что их ждет", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он убежден, что российские войска снова потерпят поражение и понесут еще большие потери в таком случае.

"Просто ваше правительство выбрало самый идиотский путь – вместо того, чтобы нормально договориться на переговорах, они решили еще один этап наступления осуществить, судя по всему. И просто будет все то же, только через две-три недели и плюс 10 тысяч убитых ваших родственников. Я специально назвал подразделения, чтобы родители тех, кто служит – 18-я, 19-я из Северного Кавказа... Я вообще не понимаю, зачем вам платить жизнью. 61-я и 40-я – это уже Тихоокеанский флот, уже оттуда берут. Зачем вам это?" – заметил Арестович.

Напомним, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах.

ТСН.ua