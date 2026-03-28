Самый масштабный штурм с начала года: морпехи отразили массированную атаку РФ

Украинские морпехи остановили безумное наступление россиян

Утром 28 марта российские оккупационные войска предприняли попытку самого масштабного с начала года наступления на Александровском направлении. Для прорыва обороны враг бросил в бой тяжелую бронированную технику и множество живой силы, однако украинские защитники сорвали планы захватчиков.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Как морпехи разгромили колонну окупантов

По словам военных, это была мощная атака на этом участке фронта за весь текущий год. Враг действовал нагло, привлекая к штурмовым действиям тяжелую бронетехнику, однако благодаря слаженной и профессиональной работе украинских подразделений ситуацию удалось полностью стабилизировать уже к 14:00.

Морпехи подчеркивают, что только за первую половину суток потери противника превысили суммарные показатели за три последних дня интенсивных боев. Во время отражения штурма украинские бойцы ликвидировали 27 окупантов, еще один получил ранения. Кроме того, защитники уничтожили вражеский танк, два квадроцикла и два мотоцикла, на которых захватчики пытались быстро добраться до позиций.

«Благодаря слаженным действиям наших подразделений… попытки штурмовых действий противника остановлены. Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток», — заявили в бригаде.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщают , что с начала суток на фронте в общей сложности произошло 143 боестолкновения. Горячей точкой остается Покровское направление, где враг 46 раз пытался прорвать украинскую оборону.

На самом же Александровском направлении агрессор совершил 16 атак в сторону Ивановки, Зеленого Роща, Александрограда, Андреевки-Клевцового, Январского, Сосновки, Вербового и Согласия. Три вражеских штурма продолжаются до сих пор.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

Украинское командование предупреждает , что ситуация на фронте может резко обостриться с потеплением. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что когда на деревьях появится листва, начнутся благоприятные условия для враждебных атакующих действий, и россияне попытаются этим воспользоваться. Однако сейчас украинская оборона значительно сильнее и организованнее, а механизированные штурмы с использованием большого количества бронетехники стали редкостью благодаря эффективной работе украинских дронаров.

Между тем, в самой России назревает паника и критика военного командования из-за провалов на фронте. По данным Института изучения войны (ISW), российские милблогеры возмущены неспособностью своей армии добиться хоть каких-то значительных успехов. Они утверждают, что с нынешними темпами наступления оккупантам понадобится около 100 лет для захвата всей территории Украины. В ответ на такое недовольство Кремль приступил к жесткой зачистке информационного пространства и даже отправляет критиков в психиатрические больницы.