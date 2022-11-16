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Самый масштабный удар по критической инфраструктуре – в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
381
Время на прочтение
1 мин
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Самый масштабный удар по критической инфраструктуре – в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет

Фото: Associated Press

Воздушные силы рассказали о массированной ракетной атаке России 15 ноября.

Воздушные силы Украины во вторник, 15 ноября, сбили 77 ракет, которые Россия выпустила по территории Украины, в том числе по объектам критической инфраструктуры.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что этот обстрел можно назвать самым масштабным именно по ударам по критической инфраструктуре Украины.

"Поэтому есть такие цифры сейчас уточнены, что сбито 75 крылатых ракет — Х-101, Х-555, "Калибр", а также 2 ракеты уже чуть позже, около 22 часов, сбиты на Востоке, — две управляемые авиационные ракеты Х-59", – сказал Игнат.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, агрессор Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. После обстрелов в Украине применили графики аварийных отключений света.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждения получили две многоэтажки, в одной из них погибла пожилая женщина.

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Дата публикации
Просмотры
381
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