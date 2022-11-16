Самый массированный обстрел Украины: на Банковой рассказали, какая ситуация со светом в регионах 16 ноября

В Украине после наибольшей атаки российских оккупационных сил с 24 февраля в большинстве регионов возобновлена подача электроснабжения.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утром 16 ноября.

По его данным, в течение дня в регионах могут произойти аварийные отключения абонентов для стабилизации работы системы.

В целом ситуация в регионах со светом такова:

Волынская область — без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Ивано-Франковская область – заживлено.

г. Киев – заживлено.

Киевская область – заживлено.

Львовская область – электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.

Одесская область – заживлено.

Ровенская область – заживлено.

Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Тернопольская область — Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Харьковская область — Без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Хмельницкая область — Без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.

Черкасская область – заживлено.

Черновицкая область – заживлено.

Черниговская область – заживлено.

Массированная ракетная атака россиян 15 ноября

Российские оккупационные войска массированно атаковали ракетами критическую инфраструктуру и жилые дома Украины к вечеру 15 ноября. Сейчас из-за ударов РФ самая сложная ситуация на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.

"Укрэнерго" пришлось применить аварийные графики отключений, чтобы предотвратить полное обесточивание страны. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут тяжелыми. Он подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

По данным польских СМИ, на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе в Подкарпатском воеводстве вроде бы приостановлено движение. Украинская сторона приостановила проверки. Официальной причиной называют проблемы с электроснабжением. В ГПСУ не прокомментировали это пока.

Между тем, в ISW считают, что армия Российской Федерации, вероятно, замедлит темпы обстрелов критической украинской инфраструктуры, поскольку 15 ноября совершила наибольшую серию ракетных ударов по критическим объектам Украины с начала войны, истощив свои запасы. Аналитики также отмечают, что увеличение процента сбитых Украиной российских ракет свидетельствует об улучшении состояния украинской противовоздушной обороны за последний месяц.

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