Самый массовый удар с начала года: Россия выпустила два десятка ракет с Черного моря

С начала года это было третье применение крылатых ракет из акватории Черного моря, по одному ракетному удару было в январе, феврале и теперь в марте.

Российские корабли 7 марта выпустили около двух десятков ракет из акватории Черного моря. Это самый массовый ракетный удар с начала года.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Россияне применили привычную тактику: выйти из бухты, ударить и вернуться. Утром в море еще находились три единицы, две из них — снаряженные. Сказать, что это какое-то событие необычное, нельзя", — сказал он.

По словам спикера ВМС, с начала года это было третье применение крылатых ракет с акватории Черного моря, по одному ракетному удару было в январе, феврале и теперь в марте.

"То есть нельзя сказать, что они их активно используют, но тем не менее, с начала года это было самое массовое применение, почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось, утром 7 марта Россия вывела в Черное и Средиземное моря корабли с "Калибрами" общим залпом до 32 ракет.

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