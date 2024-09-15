Самый младший — годовалый мальчик: прокуроры сообщили о пострадавших от российского авиаудара по Харькову

В результате вражеской авиаатаки по Харькову пострадал 41 человек, среди них четверо детей. Тушение пожара, разбор завалов и аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом в 19:01 15 сентября сообщили прокуроры и служба ГСЧС, работающие на месте удара Харькова.

В результате вражеского авиаудара по Харькову пострадал 41 человек.

Удар по Харькову 15 сентября Фото: ГСЧС

Травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс получил 41 человек, из них 4 ребенка. Самый молодой пострадавший – годовалый мальчик.

Удар по Харькову 15 сентября Фото: ГСЧС

по состоянию на вечер 15 сентября есть информация о пребывании под завалами пожилой женщины. Спасательная операция продолжается.

Удар по Харькову 15 сентября Фото: ГСЧС

По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен с самолета СУ-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК из населённого пункта томаровка белгородской области РФ.

Удар по Харькову 15 сентября Фото: ГСЧС

Прокуроры, спасатели, следователи полиции и другие профильные службы работают на месте очередного военного преступления, совершенного государством-агрессором.

Информация обновляется.

Напомним, что 15 сентября около 15:20 вооруженные силы РФ нанесли удар из авиации по Немышлянскому району Харькова. Уже известно, что произошло прямое попадание авиационного боеприпаса между 9 и 10 этажами в двенадцатиэтажном жилом доме.

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