Самый мощный обстрел Покровска с начала полномасштабного вторжения: местные показали разрушения

Один погибший и по крайней мере шестеро раненых — такие последствия обстрела Покровска из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Самый мощный обстрел Покровская с начала полномасштабного вторжения - так местные описывают последний террор от россиян, говорится в ТСН.

Оккупанты около часа били по частному сектору города. Пострадали четыре десятка домов местных в разных районах, около десятка из которых превратились в руины. Людям местные власти временно предоставляют помещение для ночлега, а коммунальщики помогают починить крыши поврежденных домов и залатать окна.

Два десятка домов в одном из районов пострадали от обстрелов российскими войсками. Коммунальщики подвозят фанеру и шифер, чтобы помочь людям закрыть окна и починить крыши до наступления сумерек.

Также читайте 157 снарядов и мин за один день выпустили россияне по селам Сумщины

Первые взрывы в Покровске прогремели около семи вечера. Снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч" оккупанты били по частному сектору города. Один человек погиб под завалами, еще шестеро пострадали. Обломок от снаряда лишь чудом не задел супругов пенсионеров.

"Если здание разрушено полностью и там невозможно жить, то мы предлагаем нашим жителям переехать в жилье, которое мы предлагаем", — говорит заместитель городского головы Покровска Константин Милютин.

Коммунальщики помогают местным разбирать обрушенные перекрытия. Уцелевшую мебель, посуду и одежду люди выносят из разрушенных домов. Полицейские собирают обломки от российских снарядов и фиксируют последствия разрушений. После часового обстрела большинство жителей улицы, наиболее пострадавшей от обстрела, уезжают.

Читайте также:

"Там такое сброд, это пиз*ец": командир кафиров пожаловался на алкоголизм среди "мобиков" (видео)

Россия продолжает энергетический террор: обстреляно еще одно предприятие ДТЭК

На каких направлениях оккупанты ведут наступление – ответ Генштаба