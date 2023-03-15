"Самый смертоносный" пилот F-16 заявил, что он готов защищать небо над Украиной: подробности

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, заявил, что он бы согласился защищать небо над Украиной.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Гемптон считает, что F-16 — это значительно лучшие истребители, чем советские, однако по его мнению, украинским пилотам понадобится много времени, чтобы освоить новый самолет — от 4 до 6 месяцев. Он пояснил, что для страны, которая каждый день ведет борьбу с российским агрессором – это очень долго, а потому подполковник ВВС США придумал выход – Украина могла бы нанять опытных пилотов для полетов на современных истребителях.

"По крайней мере, подумайте о том, чтобы нанять частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной, не где-нибудь, а именно в небе над Украиной. Я даже поеду сам, можете на меня рассчитывать", — сказал Дэн Хэмптон.

Как отмечается Дэн Хэмптон совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемь "Воздушных медалей".

Напомним, группа сенаторов от обеих партий требует от Пентагона ответа, как отправить самолеты F-16 в Украину.

Также по данным СМИ, США проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16.

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