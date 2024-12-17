Самый тяжелый тип боя в военной практике: в ВСУ рассказали о сложной обороне города в Донецкой области

Торецк в Донецкой области является важной точкой для оккупационной армии РФ. Угроза захвата города русскими захватчиками остается.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что угроза захвата города остается. Ведь оккупанты не прекращают своих штурмовых действий.

"Торецк для них важна точка. Этот город для них важен с медийной и скорее психологической точки зрения. До сих пор там идут тяжелые городские бои. Это один из самых тяжелых типов боя в военной практике. Потому что военнослужащие должны быть внимательными, постоянно находиться в напряжении", – заявила Бобовникова.

Представительница ОТУ "Луганск" также добавила, что в настоящее время россияне теряют в городе большое количество личного состава, поскольку забрасывают позиции Сил обороны "мясом", чтобы попытаться прорвать оборону.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области.

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