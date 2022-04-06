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Санкции действуют: гражданский персонал армии РФ жалуется на то, что им не увеличивают зарплаты — разведка

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Санкции действуют: гражданский персонал армии РФ жалуется на то, что им не увеличивают зарплаты — разведка

Сотрудники оккупационной армии хотят обратиться в суд с требованием повысить им зарплату.

Гражданский персонал армии государства-оккупанта жалуется на стремительный рост цен и отсутствие индексации заработных плат.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка получила документ архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала ВС РФ", в котором работники российской армии жалуются на низкие зарплаты.

"На сегодняшний день в российском ВПК начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни. Это логическое последствие астрономических расходов на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики", — говорится в сообщении.

Профсоюз хочет обратиться в верховный суд РФ. Основное требование "обязать правительство и министерство обороны провести индексацию заработной платы".

"Этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и несостоятельность страны-оккупанта решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов", — отметили в разведке.

Напомним, кадыровские тиктокеры записали очередное видео войны с "украинскими нацистами". После боя со светофором, жалюзями и пустым зданием в Мариуполе они вступили в бой с бандеровским гаражом.

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