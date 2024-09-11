Санкции не действуют: эксперты подтвердили новую поставку северокорейских ракет России

Россия получила новые партии баллистических ракет малой дальности Hwasong-11 производства КНДР и уже применяет их для ударов по Украине.

Согласно отчету британских экспертов по вооружениям, КНДР продолжает поставлять в Россию современные баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям, призванным помешать Пхеньяну разрабатывать такое оружие, а Москве — импортировать его.

Об этом пишет The New York Times.

Остатки четырех ракет Hwasong-11 (KN-23/24) были изучены в Киеве следователями из Conflict Armament Research — независимой британской группы, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру.

Эта группа расшифровала производственные маркировки на нескольких деталях ракет, собранных украинскими властями на месте падения. Причем одна их них имела маркировку, указывающую, что ракета была произведена в этом году.

Издание напомнило, что еще в начале января Белый дом обвинил Северную Корею в поставках баллистических ракет в Россию, однако о последующих поставках ранее не сообщалось.

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"Определение года производства, которое мы смогли сделать в полевых условиях, изучив эти остатки, показывает очень узкий временной интервал между производством, передачей и использованием. И я думаю, что это весьма существенно, потому что мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями почти два десятилетия", — отметил Дэмиен Сплитерс, который возглавляет миссию Conflict Armament Research в Украине.

По его словам, это также свидетельствует о продолжающемся нарушении санкций, поскольку это как минимум вторая поставка с января, которая получила подтверждение.

"Они [КНДР – ред.] продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем использовать в Украине", — подчеркнул Сплитерс.

В марте Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить мониторинг действий Северной Кореи по уклонению от санкций по ее ядерной программе. По мнению Сплитерса, прекращение деятельности наблюдателей стало основной причиной, по которой КНДР смогла продолжить производство и передачу боеприпасов России.

Эксперт добавил, что для производства ракет Hwasong, обломки которых были исследованы, использовались обычные коммерчески доступные электронные компоненты, произведенные западными странами в прошлом году. Похожие компоненты были обнаружены во многих российских вооружениях, исследованных группой через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По словам Сплитерса, это открытие не должно стать сюрпризом, учитывая, что Россия также продолжает производить современное оружие, находясь под международными санкциями, которые должны были бы парализовать работу ее ВПК.

"У Северной Кореи нет собственной полупроводниковой промышленности. Поэтому вполне логично, что они также воспользуются преимуществами мирового рынка, чтобы получить доступ к этим компонентам", – пояснил он.

Сплитерс добавил, что эти же возможности позволяют международным экспертам выявлять и отслеживать субъектов, ответственных за их утечку и продажу подсанкционным странам.

Напомним, ракеты Hwasong-11 представляют серьезную угрозу населению. Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал, как они работают.

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