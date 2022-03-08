Санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины – британский парламентарий

Санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины – британский парламентарий

Но даже после деэскалации некоторые из них останутся в силе.

Санкции с Российской Федерации не будут сняты, пока войска страны-агрессора не будут выведены со всей территории Украины.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании от консервативной партии Боб Блэкман.

"Я расстроен ситуацией, которая сложилась в Украине, и поражен действиями путинского режима. Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ, в результате которого страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считаю, что изоляция России должна усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не будет свергнут путинский режим

Заявление Лаврова (о возможном снятии санкций – прим.) – это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России упадет гораздо быстрее, чем Запад почувствует какое-то их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции или же будет вводить более жесткие, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно никогда вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России еще долго будут осуждаться.

Я полностью поддерживаю позицию о том, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины. Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации я считаю, что некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения после вторжения в Украину", — заявил Блэкман.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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