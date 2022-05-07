Санкции не останавливают Путина, но остановят Россию - Милованов

Как можно ухудшить экономическую жизнь россиян, если их военные наемники были поражены асфальтированными дорогами в селах Черниговской области? Об этом дискутировали в программе "Нічна варта" на 1+1.
Против России было введено 10 128 финансовых ограничений. Это больше, чем санкций против Ирана, Сирии и Северной Кореи. Однако мировая практика экономических ограничений не влияет на изменение курса диктаторских режимов
Журналист Евгений Куксин озвучил результаты исследования профессора Чикагского университета Роберта Пейпа, изучившего 115 случаев применения санкций в мире.
"И только пять (случаев введения санкций - ред) Пейп называет успешными", - добавил Куксин.
- 1. В 1933 году под давлением Соединенного Королевства в СССР отпустили шестерых заключенных, подозреваемых в шпионаже
- 2. Под давлением Лиги Арабских стран Канада согласилась не переносить посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
- 3. Сальвадор под давлением США не отпустил заключенных, обвиненных в убийстве
- 4. Южная Корея отказалась от покупки завода по переработке ядерных отходов
- 5. Непал отказался от закупки оружия у Китая
Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов соглашается, что сегодняшнее санкционное давление против России не повлияло на захватнические планы Кремля.
"Их экономика подвергается санкциям, но люди продолжают садиться в танки и едут умирать", - заявил он.
"Проблема России не в деньгах, а в том, что они готовы убивать других людей", - подчеркнул Милованов.
Он добавляет, что санкции не останавливают Путина, но остановят Россию.
"Повлияют на возможность ремонтировать свои танки, запускать ракеты и финансировать разработку вооружения", - заявил Милованов.
Более подробно, об эффективности санкций против россии смотрите в полной версии эфира программы "Нічна варта" на 1+1.
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