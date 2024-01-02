Санкции – не выход: эксперт назвал единственный действенный инструмент против ракетных атак РФ

По словам эксперта, нужно, чтобы "россияне чувствовали то же самое, то, что чувствуем мы".

Западные санкции не остановят атаки России по территории Украины. Предотвратить воздушный террор Кремля сможет лишь ракетный паритет между Украиной и РФ.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает FREEДОМ.

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Омельченко отметил, что западные санкции, в частности Соединенных Штатов, не ставят своей целью полностью разрушить экономику России, чтобы начались внутренние процессы по развалу страны-агрессорки.

"То есть Байден четко сказал, что мы будем помогать Украине столько, сколько у нас есть возможностей. То есть он не говорит, что нужно остановить Россию, чтобы Украина победила и так далее. Поэтому это политические решения. Да, они постараются увеличить последствия вот этой войны для России, но не до критического уровня. Понимаете? То есть они не будут делать такие санкции, чтобы встал вопрос о развале российской экономики", — отметил эксперт.

Поэтому, по его словам, санкционное давление не способно остановить российские ракетные атаки.

"Единственный способ – это достижение ракетного паритета между Украиной и Россией. То есть нам необходимы соответствующие ракеты средней дальности для того, чтобы мы могли наносить ответный удар, чтобы россияне чувствовали то же самое, то, что испытываем мы. То есть без этого достижения военного паритета, в первую очередь, в ракетах, никакие санкции, ничто Россию не остановит", – подытожил Омельченко.

Напомним, что недра 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до почти полусотни.

Также под вражеским огнем оказался и Харьков. Там в результате ракетных ударов 2 января количество пострадавших возросло до 44, среди них оказались пятеро детей. Жертвой атаки стала 91-летняя женщина.

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