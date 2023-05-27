Санкции против 51 физического и 220 юридических лиц: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 51 физическому и 220 юридическим лицам.

Соответствующий указ №307/2023 обнародован на сайте главы государства.

Согласно приложению №1 к указу, президент ввел в действие решение СНБОУ от 27 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против 51 гражданина Российской Федерации.

Согласно приложению №2, Зеленский ввел санкции против 220 юридических лиц, среди которых есть как российские компании, так и зарубежные. В частности, применены санкции в отношении таких российских компаний как акционерное общество "Железнодорожная торговая компания", общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии масел", общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Также введены санкции в отношении кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

Напомним, бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в ж*пе".