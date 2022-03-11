Санкции против РФ должны действовать, пока последний оккупант не уйдет из Украины – евродепутат

Санкции против РФ должны действовать, пока последний оккупант не уйдет из Украины – евродепутат

Он также считает, что следует продолжать вводить санкции против Путина и его окружения.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс отмечает, что из-за вторжения россии в Украину, санкции ЕС должны действовать, пока последний оккупант не уйдет из Украины.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

"Самое главное, Европа должна заявить – записать на европейском "бетоне", – что эти санкции, которые вводятся сейчас и которые намного жестче тех, которые ввели в 2014 году после оккупации Крыма, останутся и будут действовать на таком же уровне, пока последний солдат, который оккупирует украинскую территорию, не вернется в Россию", – сказал он.

Он подчеркнул, что покупатели должны уйти и с тех территорий, которые захватили в 2014 году, в частности Крым, Донецк и Луганск.

Напомним, ЕС предоставил Украине первые 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи.

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