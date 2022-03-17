Санкции против РФ: российский олигарх Фридман жалуется на невозможность купить недвижимость

Фридман считает, что санкции, которые направлены на него и других бизнесменов, чтобы те оказывали давление на Путина, не дадут должного результата.

Российский олигарх Михаил Фридман жалуется на то, что из-за санкций у него заморожены счета и он не может оплатить даже уборку.

Об этом он поведал в интервью газете Bloomberg Businessweek.

По словам самого миллиардера, капитал которого до санкций был 14 млрд долларов, а после их ввода снизился до 10 млрд, у него нет недвижимости, кроме дома в Лондона, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии.

При этом у него есть израильский паспорт, однако переехать в Израиль он не может, поскольку все его счета заморожены и приобрести недвижимость он не может.

Сам же Фридман считает, что санкции, которые направлены на него и других бизнесменов, чтобы те оказывали давление на Путина — не дадут должного результата.

“Если люди, которые при власти в ЕС, считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то боюсь, у нас у всех большие проблемы. Следовательно, те, кто принимает это решение, ничего не понимают о том, как устроена Россия”, — отметил бизнесмен.

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