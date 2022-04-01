Санкции против России, пока идет война, будут усиливаться еженедельно — Нуланд

По ее словам, США вместе с союзниками будут ограничивать поступления денег, которые нужны Путину для военной машины.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что санкции против России будут усиливаться пока продолжается война против Украины.

Также читайте Заместитель госсекретаря США назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции

Об этом она сказала в интервью "Настоящему Времени", пишет официальный русскоязычный телеграм-канал Государственного Департамента США.

"Пока эта война продолжается, США вместе с союзниками и партнерами намерены усиливать давление на Путина и его правительство еженедельно, ограничивая поступления денег, которые им нужны для военной машины", — заявила Нуланд.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они коснулись и банковской системы. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

Читайте также: