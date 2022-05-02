Санкции в действии: Центробанк утверждает о стабильности ситуации, но инфляция бьет по карману каждого россиянина

Россия столкнулась с самыми масштабными санкциями в мировой истории, стала чемпионкой среди стран-изгнанников: такое количество санкций не вводили против ни одного государства мира.

С заседания, где в России объявили независимость самопровозглашенных так называемых «ДНР» и «ЛНР», началась не только активная фаза войны в Украине, но и стремительный путь государства-агрессора к неслыханным ранее санкциям, значится в ТСН.

А активные боевые действия, ракетные удары по украинским городам, зверства и военные преступления, совершенные на оккупированных территориях, каждый раз только затягивали санкционную петлю.

Еще в начале февраля Россия - после аннексии Крыма и войны на Донбассе - уже занимает второе место в мире по количеству введенных санкций, уступая только Ирану. Впрочем, если раньше ограничений против российских лиц и компаний было около трех тысяч, с началом активной фазы вторжения их количество выросло более чем в три раза. Беспрецедентны более 10 тысяч ограничений, и со значительным отрывом от остальных стран-изгнанников Россия занимает первое место в мире по количеству санкций.

Какие же удары для государства-агрессора могли оказаться самыми болезненными? С начала активной фазы войны - это заморозка газопровода "Северный поток-2", закрытие неба и морских портов для россиян, закрытие европейских границ для российских и белорусских грузовиков, запрет на продажу и передачу самолетов и деталей для них, ограничение россиянам доступа к развитым технологиям и финансовые санкции.

Запад арестовал половину золотовалютных резервов России - триста миллиардов долларов. Остальные российские активы оказались малоликвидными, эти деньги, например, размещены в золоте или в международном валютном фонде, и воспользоваться ими Москва не может, ей пришлось ограничивать движение капитала.

Вдобавок под санкциями оказались поставки России западных банкнот - долларов и евро. И это приблизило страну-агрессора к дефолту, потому что рассчитываться за долги ей необходимо теми же долларами. Следовательно, российская железная дорога уже стала первой государственной компанией, которая не смогла расплатиться с долгами. Хотя глава российского Центробанка убеждает страну, что все по плану: «У Минфина есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте не может быть и речи. Но мы наблюдаем затруднения с платежами».

Очень осторожно в российском Центробанке признают – ВВП страны упадет на 10 процентов. И по карманам покупателей санкции таки ударят – инфляцией до 23 процентов. Насколько на самом деле сильные потери терпит российская экономика — неизвестно уже какое-то время, информацию просто скрывают. Ведь в Москве считают, что банковская отчетность и данные по государственному долгу и нефти могут стать источником новых западных санкций, пишет The Wall Street Journal.

Если на многочисленных кадрах с очередями у банкоматов и толчеей за товарами в магазинах, покидающих Россию, можно было увидеть последствия санкций для рядовых россиян, то ограничения против российской элиты напоминают реалити-шоу. Одну за другой западные правоохранители задерживают в портах роскошные яхты олигархов и чиновников. Виллы российской верхушки и пропагандистов на французских и итальянских курортах оказываются под арестами, их тщательно обрисовывают или даже захватывают западные активисты в знак поддержки украинцев.

Кстати, именно в Британии российским олигархам приходится проводить целые операции, чтобы спасти свое имущество от ареста – по данным Financial Times, особняки в Лондоне меняют на имения в Дубае – в таком случае арестовать имущество олигархов британская полиция уже не сможет. Впрочем, физические активы - это только верхушка айсберга, потому что замораживает Запад и счета. В мире задержаны российские активы уже почти на 200 миллиардов долларов.

Охоту за российским имуществом объявили во многих странах мира — все в рамках санкций. Безусловным лидером по количеству ограничений являются Соединенные Штаты, далее следуют Канада, Великобритания, Швейцария и только затем Европейский союз, Франция, Австралия и Япония.

Россия стала чемпионкой среди стран-изгоев по количеству наложенных санкций

И санкции в этих странах отличаются – так, если США ввели ограничения против российских нефти и газа, ЕС этого еще не сделал. В то же время Евросоюз и Британия ограничили импорт российского металла, на что пока не смогли согласиться Америка и Канада. Ограничения предметов роскоши так и не ввели канадские власти - ни на экспорт, ни на импорт. Ввозить продукты и предметы роскоши из России можно пока и в Британию, Австралию и Японию.

Если сейчас эффект беспрецедентных санкций на российскую экономику не столь быстр, как того хотелось бы украинцам, аналитики напоминают - продолжаться эти ограничения могут очень долго. И, как отметил госсекретарь США, речь уже не об остановке боевых действий, отводе войск и освобождении украинских территорий, но и о гарантиях ненападения в будущем. «Нам предстоит убедиться в том, что процесс необратим, что это никогда не повторится, что Россия не возьмется за старое через год, два или три», — отметил он.

Следовательно, для снятия санкций еще очень много времени. Кстати, и сам процесс длительный, ведь принимали ограничения кое-где коллективно, и чтобы их снять, надо будет убедить, например, все страны-члены ЕС или подавляющее большинство членов британского парламента. Чем это грозит России – последствия прогнозируют разные, но все варианты болезненные – от падения экономики на годы – до распада государства-агрессора.

Читайте также:

Автобусы с эвакуированными из Мариуполя до сих пор в Донецкой области, хотя в Запорожье их ждали еще до обеда

Дипломаты возобновляют работу в Киеве, что дает уверенность - повторных наступлений на столицу не будет

В Приднестровье российская пропаганда продолжает распространять ложь об угрозе со стороны Украины – Генштаб