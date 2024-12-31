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"Санта" на Святвечер спас раненого "Иисуса", который пробыл непрерывно 94 дня на позиции

"Санта" на Святвечер спас раненого "Иисуса", который пробыл непрерывно 94 дня на позиции

Часов Яр (август 2024 года)/Фото: Национальная гвардия Украины

Боец с необычным позывным "Иисус" отправился на позицию в городе Часов Яр еще 21 сентября. Там он непрерывно пробыл более трех месяцев – до 24 декабря.

"Санта" на Святвечер спас "Иисуса". "Санта" и "Иисус" – позывные военных, которые защищают город Часов Яр на Донетчине, почти полностью разрушенный россиянами.

Издание ВВС-Украина рассказало рождественскую историю с фронта.

35-летний украинский пехотинец с позывным "Иисус" пошел в армию летом этого года. Он прошел обучение за границей и уже в сентябре был на фронте – на одном из самых горячих направлений.

Боец провел на позиции "на нуле" без перерыва более трех месяцев — 94 дня, а затем был ранен. Благодаря стечению многих обстоятельств спас его другой боец с позывным "Санта" на Святвечер 24 декабря.

"На позиции я в общей сложности пробыл 94 дня. Нас направили еще 21 сентября — как сейчас помню — это была суббота, два дня туда добирались, а эвакуировали вечером 24 декабря", — рассказывает боец со странным позывным "Иисус", который получил из-за своей внешности.

Он вспоминает, что тогда на улице было еще совсем тепло – 25 градусов тепла.

"Я отправился на позицию в футболке, еще нужно было китель, чтобы броник на что-то одевать. В рюкзак бросил анорак с капюшоном, потому что ночью могло быть холодно", — вспоминает "Иисус".

По словам бойца, все это время, более трех месяцев чуть ли не каждый день россияне пытались пролезть или зайти на позицию, постоянно летали вражеские дроны и падали мины.

"Просыпаешься под минометный обстрел — понимаешь, что уже 4 утра. По этому можно сверять часы", — рассказывает пехотинец.

Еду, воду, амуницию, а позже и зимнюю одежду боец получал с дрона.

"Иисус" рассказывает, что после первых нескольких недель на позиции он еще спрашивал по рации, когда его поменяют. Потом привык и уже просто ждал.

За две недели до Рождества "Иисуса" и еще двух бойцов отвели на другую позицию в Часов Яре, ближе к тылу, откуда должна была произойти эвакуация, "как только позволит ситуация". 24 декабря во время обеда на позицию прилетела вражеская мина. "Иисус" был ранен.

"Думал, капец мне уже, но нет", – рассказал он.

Все трое бойцов сумели перебраться на соседнюю позицию в соседний подъезд. Там они и встретили "Санту" – проводника, который выводил раненых в тыл.

"Это не так, что тебя ранило — и выводят, нет. Передок, идут бои, когда руководство видит момент и возможность, тогда дают команду вывести раненых, обстановка позволяет. Если не позволяет, то ждешь. Потому как не в тот момент выйдешь, то мины накроют или убьют fpv", – рассказывает "Иисус" о сложном процессе эвакуации раненых с передовой.

Сейчас "Иисус" лечится в тыловом госпитале и надеется, что ему дадут первый отпуск, чтобы поехать домой.

По его словам, 94 дня на позиции – это еще не рекорд. Парни, с которыми должен был выходить, уже были на позиции 104 дня. И он до сих пор не знает, вывели ли их и живы ли они.

Ранее командир батальона "Свобода" Петр Кузык заявил, что фронт держится на героизме пехоты и простого солдата.

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