Сапер – самая востребованная профессия в Украине: доподготовка длится всего три дня

Саперы на вес золота – ныне эта военная профессия самая востребованная не только на освобожденных территориях, но и на передовой.

Все бойцы или снайпер, или минометчик должны владеть азами профессии сапера. И в случае необходимости заменять или разминировать подходы к собственным или позициям врага. В настоящее время украинские инструкторы по сокращенному курсу готовят военных пиротехников, чтобы уменьшить потери миновзрывных подрывов, говорится в ТСН.

Боец терробороны Денис по фамилии «Обычный» выполняет необычную задачу – найти миновзрывные ловушки в лесу. По легенде, разведгруппа должна добраться до позиции тщательно заминированной врага. В боевых условиях ошибка будет стоить слишком дорого, в учениях – транспортировкой за пределы тренировочной полосы. «Возможно она была довольно близко к ноге и я задел, потому что шнур я видел, там, видимо, она на два срабатывания на замыкание и размыкание», — после неудачи говорит Денис.

Спецназовцы, терробороновцы, профессиональные военные и только мобилизованные за три дня должны научиться правильно обращаться со взрывчатыми ловушками, которые оставляет враг. Акцент этого курса на противопехотных минах. «Я могу поставить под эту противопехотную мину, он ее поднимет и будет хлопок. А может, будет проверка задания по проверке щупом, он проткнет, замкнет и будет хлопок», — расставляет ловушки специалист.

Хлопок – ошибка сапера на учениях. К муляжам мин прикрепляют специальные спички. «Электроспичка, замыкающийся контакт, и все, это значит, что мина взорвалась», — объясняет он.

Полосу длиной в 10 и ширину в один метр бойцы разминируют несколько часов. Здесь не спешат, потому что именно на таких курсах можно учиться на собственных ошибках.

«Желтый – это по нашим предположениям уже ничего нет, а красный там, где потенциальная опасность, нужно разминировать, или взрывать, накладным, зарядом», – говорят на тренировках.

Взрывать взрывоопасные находки тоже нужно уметь. Правильно выбранное место для подрыва, закладка, расположение подрывника – в этом деле каждая мелочь важна.

Профессии сапера учатся несколько лет и сделать через три дня из этих ребят профессиональных военных пиротехников не получится — объясняют инструкторы. Однако получение знаний, как никогда, понадобится как во время войны, так и после победы.

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