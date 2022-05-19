Сапер-самоучка из Киевщины портил рашистам закладки мин веревкой и удочками, а еще воровал у них боеприпасы

Евгений Шабуня из села Олизаровка убирал российские мины. Оккупанты их устанавливали, а он едва не следом ходил за ними и все разминировал.

Правда, однажды Евгению не повезло, не заметил одну из взрывчаток, часть ноги врачи должны были ампутировать, говорится в ТСН.

Евгений к войне начал готовиться раньше времени, ведь смотрел много разных фильмов, читал и уже давно для себя понял – враг прежде всего будет миновать все вокруг. Он начал учиться разминировать. «Я смотрел видеоролики, как оно разминируется, как они работают, как они устанавливаются, как снимаются, вот из Интернета и знаю это», – говорит мужчина.

А для практических занятий в Интернете менее чем за тысячу гривен купил себе металлоискатель. Знания пригодились почти сразу. До села Олизаровка в Иванковском районе оккупанты дошли на третий день войны и отовсюду миновали подходы.

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«Они приехали, поставили, я уже через час пошел, собрал. Они приезжают в шоке – одни ямы остались, ничего нет. Они еще ставили сюрпризы, перед тем как поднять, я раскапывал и линейкой проверял, есть ли что-то под низом. Если что-то было наматывалось наверх шнурок, обычная веревка и стягивал», — рассказывает Евгений.

С растяжками справлялся тоже подручными средствами. «Брал обычный спиннинг, видел растяжки, забрасывал спиннинг, метров 20-30 отлазил, ложился на землю и крутил. Зацепляя растяжку, она взрывалась. Я быстро скрутил, смотался и убегал», — добавляет мужчина.

Себя называет фортовым, ведь каждый раз ему везло, особенно когда помогал украинским военным. «Я выходил к нашим солдатам. Ставил метки на планшете и уже по моим меткам их избивали. Я с молодой посадки подлез – они окапываются, стоит две БМП. Я из одной БМП достал 6 автоматов, ящик гранат, забрал это все дело и отнес, и поджег сиденье им», — делится храбрец.

Уже после освобождения села от русских оккупантов Евгений помогал разминировать деревню местным саперам. Именно они и рассказали историю сапера-самородка. В общем, сам собрал сотни мин и растяжек, но однажды ему все же не повезло и металлоискатель его подвел.

Партизан-сапер: где мужчина из села Олизаровка учился разминировать мины

«Стояла противопехотная и я наступил на нее. Металлоискатель я проводил и он не увидел. Даже немножко не запищал. Я когда упал, то не потерял сознание, ничего, вылез. От того места, где я взорвался, было метров 200, я вылез туда, перевязал себе ногу и дождался, пока приехали, забрали», — вспоминает Евгений.

Сколько жизней спас Евгений своим поступком – сосчитать невозможно. Сейчас о его подвиге знает все общество и гордится им. В Иванковской общине будут заботиться, чтобы Евгения после выздоровления спасатели взяли в свою команду. Мужчина и сам только об этом сейчас и мечтает.

«Думаю еще поставить ногу и пойти в ГСЧС, дальше помогать людям», – говорит мужчина.

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