Саперам приходится уничтожать семиметровые снаряды, не разорвавшиеся после запуска врагом

166 гражданских погибли в Броварском районе с начала полномасштабной войны, уже есть и жертвы от взрыва растяжек, которые по себе оставили российские военные.

В настоящее время саперы продолжают осматривать район и выявлять взрывоопасные предметы. Нашли "неприятные" подарки от рашистов и украинские военные. Вблизи своих позиций обнаружили неразорванные снаряды от реактивной системы залпового огня "Ураган", говорится в ТСН.

«Враг пытался пройти через нашу оборону, но у него ничего не получалось и он прибегал к тому, что позиции наших военнослужащих обстреливались из разных видов оружия, среди которых реактивные системы залпового огня, такие как и "Град", "Ураган"», – рассказывает бригадный генерал.

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Вооружения, что делает залп по несколько ракет и накрывает площадь более тысячи квадратных метров. «Несет в себе кассетные элементы, здесь их порядки 32, разрывающиеся над районом и поражающие живую силу и легковую технику», — объясняет военнослужащий ВСУ по позывному "Максиму".

Не гнушались россияне и стариной, которая и не разрывалась. «Ракета 1975 года принята на вооружение, вот сосчитайте сколько лет этой ракете и можете себе представить, почему она не разорвалась. Где-то 30 процентов находящихся мы боеприпасов — они не разорвались и несут угрозу населению», — говорит "Максим".

Не разрывались и снаряды системы залпового огня «Ураган», длиной примерно 7 с половиной метров. Поэтому для того, чтобы такой снаряд утилизировать, приходится выкопать яму более 5 метров. А также для того, чтобы саперы могли ее взорвать нужно отойти на безопасное расстояние. После таковой утилизация закладывает от громкого взрыва уши.

Саперы продолжают осматривать Броварской район и обезвреживать опасные находки

И таких неприятных подарков от россиян могут оставаться десятки, а то и сотни по Броварскому району. Взрывные предметы могут быть и в обычных домах. «Много случаев было то, что в домах оставляли растяжки, даже были такие случаи, что люди взрывались в Броварском районе», – отмечает руководитель Броварской районной военной администрации Павел Проскочило.

Поэтому возвращаться в свои дома пока рано, говорит военная администрация района. Они просят переждать и обещают, когда можно будет возвращаться, обязательно сообщат.

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